Antalya'da düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakalarında dereceye giren sporcular açıklandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen ay hayatını kaybeden milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci gün, erkeklerde 55, kızlarda 52 ve 55 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.



71 ilden 780'i kız bin 840 sporcunun katıldığı organizasyonda, ikinci gün karşılaşmaları sonucu kategorilerde sıralama şöyle oluştu:



Erkekler

55 kilo

1- Kemal Külük (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

2- Mahmut Küskü (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Mert Çetin (İstanbul Başakşehir Ünlü Spor Kulübü)

3- Mehmet Can Kurt (Kavak Gençlik Spor Kulübü)





Kızlar

52 kilo

1- Zeynep Şeyma Turhan (Kamer Gençlik Spor Kulübü)

2- Şenizcan Aras (Mersin Buyuksehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Nisa Nur Uysal (Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü)

3- Havva Nur Arslan (İzmir Bornova Belediyesi Spor Kulübü)



55 kilo

1- Emine Nur Palaz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Dilara Kartal (Kamer Gençlik Spor Kulübü)

3- Nisa Özkaya (Ferdi)

3- Kübra Aydın (Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü)





Şampiyona, 14 Ocak'ta sona erecek.