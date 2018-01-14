Antalya'da bin 840 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona sona erdi

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı.



Geçen ay hayatını kaybeden eski milli takım antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler ve kızlarda müsabakalar yapıldı.

71 ilden bin 840 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, erkeklerde 48, 63, 73, 78, +78; kızlarda 44, 46, 59 ve 68 kilolarda ilk üç sıra şöyle oluştu:



Erkekler

48 kilo:



1- Görkem Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



2- Mehmet Oral (Dodurga Spor Kulübü)

3- Mehmet Akif Yavuz (Çarşamba Ayyıldız Tekvando Spor Kulübü)

3- Mesut Özeren (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)



63 kilo:



1- Nesim Küskü (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2- Mehmet Kaan Şenkuru (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü)

3- Emre Birinci (Ferdi)

3- Mert Avcı (İstanbul Tuzla Belediyespor)



73 kilo:

1- Savaş Taştekin (Ankara Efsane 2 Spor Kulübü)

2- Ahmet Muhammed Sert (Konya Büyükşehir Belediyespor)

3- Berkant Çakmak (Ordu Zirve Spor Kulübü)

3- Ali Kirazlı (Tuana Spor Kulübü)



78 kilo:

1- Melih Yılmaz (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)

2- Hüseyin Berat Demircioğlu (Sultanbeyli Belediyespor)

3- Yunus Burak Avşar (Isparta Şampiyonlar Spor Kulübü)

3- Nazım Cihad Bilen (Ankara Çınar Spor Kulübü)



+78 kilo:

1- Emre Kutalmış Ateşli (Tokat Plevne Belediyespor)

2- Muhammet Polat (Gaziantep Şahinbey Halk Eğitim Spor Kulübü)

3- İmran Ali Pustu (Gölcük Belediyespor)

3- Ali Ekrem Yılmaz (İstanbul Pendik Belediyespor)





Kızlar

44 kilo:



1- Vildan Kılıç (Ankara PTT Spor Kulübü)

2- Aleyna Demirel (Yiğit Gençlik Spor Kulübü)

3- Beyza Nur Güngör (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3- Ruze Feyza Fidan (Aslan Gençlik Spor Kulübü)



46 kilo:

1- Zera Altun (Sancaktepe Belediyespor)

2- Gözde Şahinbaz (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Nilay Gürbüz (Flipper Spor Kulübü)

3- İklima Betül Karakuş (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)



59 kilo:

1- Ayşenur Özcan (Konya Selçuklu Belediyespor)

2- Gözde Selin Kaya (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Hacer Eyi (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Belyanur Yılmaz (Gölcük Belediyespor)



68 kilo:

1- Huri Korkut (Ankara Büyükşehir Belediyespor)

2- Berra Nur Çiftçi (İstanbul Beykoz Belediyespor)

3- Beste Türkoğlu (Malkara Tekvando Spor Kulübü)

3- Zülal Altın (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü)