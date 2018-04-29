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Tekvandoda 3 madalya

Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoda 3 madalya

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu Kübra Dağlı'nın 3 madalya elde ettiği bildirildi. 

Milli sporcu, bireysel poomsae 18-30 yaş ve yüksek kırış kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaşarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Kübra Dağlı, serbest stil bireysel poomsae kategorisinde ise bronz madalya elde etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tekvando #spor #madalya #milli #kübra dağlı
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