Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, karışık takım kategorisinde ikinci oldu.

Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentindeki şampiyona erkekler, kadınlar ve karışık takım olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Organizasyonda her kategoride 8 ülke yer aldı.



Karışık takım kategorisinde şampiyonaya katılan Türkiye, genç sporculardan oluşan bir kadroyla mücadele etmesine rağmen gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Yunus Sarı, Hasan Can Lazoğlu, Sude Bulut ve İkra Kayır'dan oluşan Türkiye Karışık Milli Takımı, çeyrek finalde Çin, yarı finalde ise Fildişi Sahili'ni mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde Rusya'ya yenilen milliler, dünya ikincisi oldu. Karışık takım müsabakalarında üçüncülüğü Fildişi Sahili, dördüncülüğü ise Kazakistan elde etti.