TEB BNP Paribas İstanbul Cup elemelerinde, Türk tenisçiler Başak Eraydın ve Melis Sezer yenilerek ana tablo şansını kaçırdı.
Garanti Koza Park'ta yapılan eleme maçlarında Başak Eraydın, İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'ya 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenildi.
Melis Sezer ise Hollandalı rakibi Richel Hogenkamp'a, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybetti.
Başak ve Melis, bu mağlubiyetlerle elenerek ana tabloda mücadele etme hakkını yitirdi.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ana tablo maçları yarın başlayacak.