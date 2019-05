Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Hayırlı olsun, çok güzel bir şampiyonluk. Ne oldu nasıl oldu ileriki günlerde daha detaylı konuşuruz. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hak ettikleri bir şampiyonluk aldıklarını söyledi.



GSTV'de canlı yayına katılan Terim, "Hayırlı olsun, çok güzel bir şampiyonluk. Ne oldu nasıl oldu ileriki günlerde daha detaylı konuşuruz. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk. Birçok şey atlattık ama her kriz bizi biraz daha birbirimize bağladı." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımda büyük takım refleksi olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. 8 puan gerideyken bile söylediğim bir şey vardı. Bizde büyük takım refleksi var. Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey budur. Gerek camiamız, taraftarlarımız her Galatasaraylı bir büyük takımın parçaları. Büyük takımın da bir refleksi var. Krizler, kaoslar, sıkıntılar hepsini geçiştirdik. Burada başkandan yönetime, oyuncularımızdan tüm çalışanlarımıza, teknik heyetteki arkadaşlarıma, herkesin ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var."



Sezon içinde yaşadıkları tüm sıkıntıları ilerleyen günlerde anlatacaklarını belirten Terim, "Geçenlerde 'neler oldu' diye bir klip yayınladı. Hepsini açıklayacağız. 6 ay santraforsuz oynadık. Ben ve oyuncularım 50'den fazla ceza yedik. Sakatlıklar, olmayan işler, çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Söyleyeceğimiz çok şey olacak. Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun, her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Mutlu sona biz ulaştık ve bunu hak ettik. Çok iyi bir aile olduk. İnanıyorum ki doğru bir planlamayla yarın sabahtan itibaren yine planlamalar yapacağız. Şükürler olsun haziranda sezon açmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilmişsinizdir"

Şampiyonluk yolunda geriye düşmelerine rağmen ümidini hiç kaybetmediğini aktaran Terim, şunları söyledi:

"Matematiksel olarak şansınızı kaybetmemişseniz sadece yenilmişsinizdir. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilmişsinizdir. Açıkçası ben ümidimi kaybedersem camia ümidini kaybeder, gelen taraftar da kaybeder. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Büyük takım refleksidir bu. Büyük takımlarda böyle bir şey vardır. Büyük takımlarda çalışmak ateşin içine kendini atmak demektir. Birçok şeyle uğraşmak ve göğüslemek zorundasınız. Basınıyla sosyal medyasıyla camia içindeki muhaliflerle dışarıdaki düşmanlarla uğraşmak kolay bir iş değil. Büyük takım hocası demek her dakika sorgulanan yer demektir. Oyun planınız, kadro dışı bıraktığınız, aldığınız, sattığınız oyuncular sorgulanır. Bunu kabul etmek gerekir. Kaybettiğimiz zaman hiçbir baskısı olmayan, para problemi olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Büyük takımların büyük dertleri oluyor. Yine mahcup olmadık. Şampiyonluklara devam ediyoruz."

Taraftarların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını da dile getiren Terim, "Galatasaray taraftarı ilk yarıda başımıza gelen bir takım olaylardan buraya kadar olan süreçte bir dakika bizi yalnız bırakmadı. Her yerde bize destek verdi, bu bizim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarsız olmaz. Stadı her maç böyle doldurmalı. Bunun en önemli sebebi takımın çok iyi olması. O yüzden Ali Sami Yen'i onlara alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın hafta sonunu takımlarıyla geçirmelerini istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kazansak da kaybetsek de yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Bu alışkanlıkları devam etsin. Burada sıkıntılar yaşadık ama Allah başımızı eğik göndermedi." şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a da teşekkür eden Terim, hemen gelecek, gidecek oyuncular ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bu arada, Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim canlı yayında açıklamalar yaparken, stüdyoya girerek, şampiyonluk tezahüratları yaptı. Fatih Terim de alkışlayarak oyunculara eşlik etti.