Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Formayı kim istiyorsa, o burada kalır." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin önemli olduğunu söyledi.



Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, bu tip maçların ciddi oynanması gerektiğini belirterek, "Yoksa her türlü sürprize açıktır. Herkes mücadele ediyor. Futbolcularımın oyunundan ve ciddiyetinden memnunum." dedi.



Bucaspor karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncularını tercih ettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda yeterli skoru aldılar. İkinci yarıda ise çok pozisyona girdiler. İyi işler yaptılar. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok gol kaçırdılar ama hiç bırakmadılar. Takımda az süre almak, maç oynama alışkanlığı açısından kolay bir şey değildir. Bugünkü performanslardan çok memnunum." ifadelerini kullandı



"Çıkarılacak önemli mesajlar var"

Terim, göreve geleli sadece günler olduğunu aktarırken, bazı oyuncuların yükselen performanslarına dikkati çekerek, "Buradan çıkarılacak önemli mesajlar var." değerlendirmesinde bulundu.



Yasin Öztekin'in performansını örnek gösteren Terim, şunları söyledi:

"Bazen çok konuşmaya gerek kalmaz. Hadiseler bir şeylerin mesajını verir. Muhakkak bir şeyleri değiştirmek için geldik ve inşallah değiştirebiliriz. Buna inanıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Mutlu olmayan hiçbir insan, performansını yukarı çekemez. Büyük takımlarda oynamak kolay değildir. Fırsat yakalandığında, ben olsam bırakmam. Şimdi devre arası geldi. Kadrodaki 28 kişiyi revize etme şansımız var. Formayı kim istiyorsa, o burada kalır. Karşılıklı çok çabuk anlaşacağımızı ümit ediyorum. Yoksa ben birkaç günde çok bir şey yapmadım."



Konuşmasında Selçuk İnan'a özellikle değinmek istediğini vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Tam bir kaptan gibi oynadı. Belli ki fiziksel eksiği var. Daha önce çıkmak için işaret etti ama ben biraz daha oynattım. Onun Galatasaray için yaptıklarını unutmamalıyız. Böyle önemli hizmetleri bulunan oyuncularımızı daha toleranslı karşılamalıyız." diye konuştu.



Bucaspor ağlarını 2 kez havalandıran Sinan Gümüş'ten beklentilerini de aktaran Terim, "Çok yetenekli bir futbolcumuz. Onun da hataları vardır. Ben kendisini beğeniyorum. Çok da iyi şeyler bekliyorum. Eğer Sinan bu formayı almak istiyorsa, kimse üzerinden çıkaramaz. Kendisine aynı şekilde söylediğim için burada aktarıyorum. Daha çok çalışacak. Söylemde iyi oyuncu, eylemde de daha çok koşacak, mücadele edecek. Takımın ender sol ayaklılarından biri." şeklinde görüş belirtti.



"Bir iki mevkiye takviye gerekiyor"

Devre arası transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Terim, şunları kaydetti:

"Başkanımızla ve yönetici arkadaşlarımızla bir araya geleceğim. İşimiz çok, vaktimiz az. Ocak ayının 7'sinde tekrar çalışmalara başlayacağız. Bu tarihe kadar bazı şeyleri bitirmemiz lazım ki olası gelecek oyuncu bizimle idmana çıkabilsin. Geleceklerin ve gideceklerin bir an önce belli olması önemli. Futbolcu almak güzel de, satabilmek de önemli bir beceri. Bunlar önemli işler. Bir iki mevkiye takviye gerekiyor. Mariano'nun iyileşmesiyle sağ kanat tamam olacaktır ama yine eksiğimiz var. Bazen aklımızda olmayan imkanlar da çıkabilir. Fazla harcamadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Önümüzde dolu dolu çalışabileceğimiz 1 haftamız var. Herkes çalışıyor. İnşallah hızlıca Galatasaraylılarla buluştururuz."



Sezon başında adı geçen ve devre arası için anlaşıldığı ileri sürülen Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bende önce zaten gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında sanki devre arasında gelebilir ümidi vardı. Ama olmayabilir de. Bir şerh koymak lazım. Doğru bir transfer ve iyi bir oyuncu. Ümit ederim devre arası olur. Kısa sürede karar verip, eyleme geçme zorunluluğunda olduğumuz için, alternatifleri de düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Bucaspor Teknik Direktörü Bölgen: Galatasaray ile oynamanın verdiği baskıyı ilk yarıda yenemedik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Mehmet Celal Bölgen, ilk yarıdaki heyecanlarının sonucu belirlediğini söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Celal Bölgen, "Oynadığımız maç, bizim için çok üstün bir deneyim oldu. Takımımızın önemli bölümü genç oyunculardan kurulu. Galatasaray ile oynamanın verdiği baskıyı ve heyecanı ilk yarıda yenemedik. Basit ve küçük hatalar yaptılar ama bu hatalar oyuna etki ediyor." dedi.

Müsabakanın ikinci yarısında toparlandıklarını anlatan Bölgen, "Haddimizi bilerek, disiplinli bir şekilde oynamaya çalıştık. Genç bir takım olmamız nedeniyle, bu hatalarımızdan mutlaka dersler çıkaracağız. Ana amacımız olan ligde daha iyi konuma gelebilmek adına, çok daha fazla çalışıp, istediğimiz yere gelmeye çalışacağız. Her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.