UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Dragao Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, rakiplerini tebrik ederek, "Bazen yenilirken de 'Helal olsun' dedirtebilirsiniz. Bence bugün o maçlardan bir tanesiydi." dedi.



Terim, maçta birçok net pozisyon yakaladıklarını dile getirdi.



Porto'nun çok güçlü bir ekip olduğunu belirten Fetih Terim, şöyle konuştu:

"Sahalarında bu kadar gol pozisyonuna girip, başa baş mücadele edip, Porto'yu durdurmak çok kolay değil. Birçok mevkide sayısal olarak eşitiz ama mevkisel olarak özellikle alternatif adına eşit elemanlara sahip değiliz. Futbol sonuç oyunu. Mağlup olduk ama bence hak etmedik. Diğer maçlarda bu oyunu devam ettirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'a yakışır bir oyun sergilediğimiz için son derece memnunum."



Porto'yu iyi analiz ettiklerini aktaran Terim, "Analizimiz oyuna ve pozisyona yansıdı ama maalesef skora yansımadı. Daha 4 maçımız var. Allah'ın izniyle bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.