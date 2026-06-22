TFF 2026-2027 Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı: Hangi takım ne kadar harcayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'de mücadele edecek takımların 2026-2027 sezonu harcama limitlerini belirledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF 2026-2027 Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı: Hangi takım ne kadar harcayacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından, kulüplerin sunduğu mali tablolar üzerinden yapılan hesaplamalar tamamlanarak resmi rakamlar kayıtlara geçirildi.

EN YÜKSEK BÜTÇE SON ŞAMPİYONUN

Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık üst sınırla yeni sezonun en yüksek harcama limitine sahip kulübü oldu. Sıralamanın en altında bulunan Corendon Alanyaspor'un yeni sezon bütçe planlaması için kullanabileceği miktar ise 571 milyon 608 bin 883 lira olarak belirlendi.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN LİMİT TABLOSU

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından onaylanan ve 2026-2027 futbol sezonu boyunca geçerli olacak harcama limitleri listesi şu şekilde şekillendi:

Galatasaray 9.006.596.835
Fenerbahçe 6.330.032.702
Beşiktaş 4.123.397.974
Trabzonspor 2.530.783.285
Çaykur Rizespor 1.817.301.750
Samsunspor 1.124.529.320
Konyaspor 1.101.846.407
Başakşehir 1.099.918.616
Kocaelispor 953.682.308
Erzurumspor FK 893.261.956
Amedspor 893.261.956
Çorum FK 893.261.956
Gaziantep FK 817.925.936
Gençlerbirliği 805.716.149
Eyüpspor 801.174.603
Göztepe 678.239.611
Kasımpaşa 647.958.968
Alanyaspor 571.608.883

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