TFF 2026-2027 Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı: Hangi takım ne kadar harcayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından, kulüplerin sunduğu mali tablolar üzerinden yapılan hesaplamalar tamamlanarak resmi rakamlar kayıtlara geçirildi.

EN YÜKSEK BÜTÇE SON ŞAMPİYONUN

Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık üst sınırla yeni sezonun en yüksek harcama limitine sahip kulübü oldu. Sıralamanın en altında bulunan Corendon Alanyaspor'un yeni sezon bütçe planlaması için kullanabileceği miktar ise 571 milyon 608 bin 883 lira olarak belirlendi.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN LİMİT TABLOSU

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından onaylanan ve 2026-2027 futbol sezonu boyunca geçerli olacak harcama limitleri listesi şu şekilde şekillendi:

Galatasaray 9.006.596.835

Fenerbahçe 6.330.032.702

Beşiktaş 4.123.397.974

Trabzonspor 2.530.783.285

Çaykur Rizespor 1.817.301.750

Samsunspor 1.124.529.320

Konyaspor 1.101.846.407

Başakşehir 1.099.918.616

Kocaelispor 953.682.308

Erzurumspor FK 893.261.956

Amedspor 893.261.956

Çorum FK 893.261.956

Gaziantep FK 817.925.936

Gençlerbirliği 805.716.149

Eyüpspor 801.174.603

Göztepe 678.239.611

Kasımpaşa 647.958.968

Alanyaspor 571.608.883