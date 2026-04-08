TFF açıkladı: Lucescu anısına tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden tecrübeli Rumen teknik adam Mircea Lucescu anısına yeşil sahalarda uygulanacak anma programını kamuoyuyla paylaştı. Alınan karar doğrultusunda, profesyonel liglerdeki müsabakalarda anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

TÜM LİGLERDE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

TFF'nin uygulayacağı karar neticesinde, 8-13 Nisan tarihleri arasında profesyonel liglerde oynanacak tüm maçların başlama düdüğünden önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Federasyon, alınan bu anma kararının detaylarını resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruyor.

Federasyonun yayımladığı metinde, dileyen takımların sahaya siyah kol bandıyla çıkabileceği belirtilirken, tecrübeli ismin Türk futbolundaki geçmiş görevlerine de atıf yapılıyor. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.