TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımın ligdeki maçlarını erteledi

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un play-off turuna yükseldikleri hatırlatılarak, "Play-off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin lig müsabakalarının da ertelendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun UEFA turnuvalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır. Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle alınacak her ülke puanının önemli olduğu bu sezonda, play-off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."