TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "İstifa iddiaları asılsızdır"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevinden istifa edeceği iddia edilmişti. Hacıosmanoğlu, istifa ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

Hacıosmanoğlu, söz konusu iddialara net bir şekilde yanıt vererek, görevine devam ettiğini ve bu tür spekülasyonların kurumun işleyişini etkilemeyeceğini ifade etti.