TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası sonrası Montella kararını açıkladı!

ABD ile oynanacak son prestij maçı öncesinde Arizona'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, hedefledikleri başarıya ulaşamadıkları için büyük bir üzüntü ve kalplerinde bunun ezikliğini hissettiklerini belirtti.

"Yolda Yürüdüklerimizi Yolda Bulduklarımızla Değişmeyiz"

Son günlerde kamuoyunda Vincenzo Montella'nın yerine farklı teknik direktör isimlerinin yüksek sesle tartışılmasına değinen Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adama ve oyunculara net bir dille sahip çıktı. Görev değişikliği iddialarını kesin bir dille reddeden TFF Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız."

Milli futbolcuları da sert eleştirilere karşı savunan Hacıosmanoğlu, "Bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar" diyerek oyuncuların yaş ortalamasının henüz 20 civarında olduğunu ve önlerinde uzun bir gelecek bulunduğunu hatırlattı. Yapıcı eleştirilere saygı duyduklarını ancak ahlak sınırını aşan, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İstatistikler Paylaşıldı: "2 Maçta 65 Şut Attık"

Saha içi kararlara ve teknik konulara müdahale etmediğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, takımın performans olarak kötü olmadığını ancak şanssızlıklar yaşandığını dile getirdi:

Hücum İstatistiği: A Milli Takım grupta oynadığı iki karşılaşmada toplam 65 şut attı ancak gol yollarında şanssızlıklar ve bitiricilik sorunları yaşandı.

Hata Payı: "Futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da hatası olur, bizlerin de hatası olur. 1. dakikada bir top direğin dibinden içeri girdi. Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz ama bunları düzeltecek olan yine teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir." diyerek sorumluluğu paylaştıklarını ifade etti.

Futbolseverler Karara İsyan Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun özellikle Montella ile "yola devam" edeceklerini açıklaması, sosyal medyada ve spor kamuoyunda çok büyük bir tartışma dalgası başlattı.

Dünya Kupası'nda iki maç sonunda sıfır çekilmesi, rakip filelere gol atılamaması ve özellikle Paraguay'ın uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmanın kaybedilmesi nedeniyle taraftarlar radikal bir teknik yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Binlerce futbolsever, turnuva öncesi belirlenen yüksek beklenti yönetiminin ve elenmenin hemen ardından gelen bu erken "koruma" refleksinin başarısızlığı normalleştirdiğini iddia ederek federasyon yönetimini ve teknik heyeti istifaya davet etti.