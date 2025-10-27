TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı duyurdu: 571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!

Aktif hakemlere yönelik yapılan incelemenin şok edici sonuçlarını açıklayan Hacıosmanoğlu, yüzlerce hakemin bahis hesaplarının bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bu hesapları kullandığını belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı duyurdu: 571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, toplam 571 aktif hakemden tam 371’inin bahis hesabı olduğunun tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu.

TFF Başkanı, bahis hesabı bulunan bu 371 hakemden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını da sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!Gündem
Tekstil park doldu taştı! Aydınfest'te 50 bin kişilik 'color party' çılgınlığıTekstil park doldu taştı! Aydınfest'te 50 bin kişilik 'color party' çılgınlığıKültür Sanat
TFF bahis
Günün Manşetleri
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu