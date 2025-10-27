TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı duyurdu: 571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, toplam 571 aktif hakemden tam 371’inin bahis hesabı olduğunun tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu.

TFF Başkanı, bahis hesabı bulunan bu 371 hakemden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını da sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...