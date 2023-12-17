TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Görevden Alındı Mı? Mehmet Büyükekşi'den Açıklama Geldi!

Türk futbolunda yaşanan hakeme yönelik şiddet ve ardından yapılan açıklamalarla birlikte en çok tartışılan isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi geliyor.

Son olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında görevden alındığı yönünde iddialar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alındığına ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştuğunu ve görevden alındığı yönündeki iddiaları sorduğunu söyledi.

Mehmet Büyükekşi, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor." ifadelerini kullandı.