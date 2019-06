TFF Başkanı Özdemir, Digiturk'ün taleplerine dair, "Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'ün talepleriyle ilgili olarak bir komisyon kurulduğunu açıkladı.



TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Toplantının ardından Nihat Özdemir ve Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Nihat Özdemir, Digiturk'ün TFF'den ve kulüplerden talepleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Konuştuğumuz konuların içerisinde bu da söz konusu oldu. Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Her aldığımız kararı paylaşacağız. Ana hedefimiz marka değerini arttırmak, statlara daha fazla seyirci toplayabilmek. Marka değerini ve sporcu kalitesini arttırdığımız müddetçe biz bu işleri rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Göreve 1 Haziran'da geldiklerini hatırlatan Nihat Özdemir, yoğun bir süreçten geçtiklerini ve bu süreç sonunda Kulüpler Birliği'ni toplantıya davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sağolsun Sayın Fikret Orman ve bütün arkadaşlar bu davetimize icabet etti. Federasyonumuz ile Kulüpler Birliği arasında ilk toplantımızı yapmış bulunmaktayız. Türk futbolunda birçok sorunlarımız var. Bizim göreve gelmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu sorunları çözmektir. Bugün başladık ve bu toplantılarımız seri olarak devam edecektir. Ne gibi sorunlarımız olduğunu kendi aramızda tartıştık ve görüşlerimiz aynıdır. Ve inşallah Türk futbolunun marka değerini attırmakla başlamak üzere tüm sorunlarımızı tek tek masaya yatırdık ve bununla ilgili çeşitli komisyonlar kurma kararları vererek yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah her toplantı sonrasında da sizlerin huzuruna gelip, ne gibi kararlar aldık, ne gibi neticeler elde ettik bunları da kamuoyuyla paylaşacağız."



Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıya katılmadığının hatırlatılması üzerine "Kendisinin bir işi varmış, yönetim kurulu üyesi Sayın Oytun Bey ile temsil edildiler. Gerekli görüşlerini de toplantıda ifade ettiler." açıklamasında bulundu.



Özdemir, Göksel Gümüşdağ'ın ise başka bir işi nedeniyle toplantıdan erken ayrıldığını ifade etti.



Orman: Hızlıca çalışmaya başlayacağız

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Arada yapılmış bir anlaşmamız var. Bu temenni ya da sözlü bir ifade değil. O anlaşmanın oluşturduğu taahhütler var. Kulüpler de buna karşılık sözleşmeler yapıyorlar ama netice itibarıyla aynı geminin içerisindeyiz." dedi.

Orman, Kulüpler Birliği olarak bazı kulüp başkanlarını kurdukları komisyonların içerisinde görevlendirdiklerini vurgulayarak, "Beinsports ile de görüşeceğiz, elimizden geldiği kadar hem bizim hem Beinsports'un hem TFF'nin hem de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda görüşmeler yapacağız. Ama bu demek değildir ki onların taleplerine uyacağız diye bir şey yok. Bu karşılıklı edinleri olan karşılıklı taahhütleri olan ve karşılıklı yapmamız gereken şeyler. Hep beraber üzerinde mutabık kaldığımız en önemli konu şu, Türk Süper Ligi'nin marka değerini yükseltmek en önemli mevzumuz olması lazım. Süper Lig'in marka değerini yükseltemediğimiz takdirde bunun gibi şeyler her dakika yaşayacağımız şeyler. Özellikle döviz kurlarındaki yükselişler kulüplerin gelirlerinin, stat gelirlerinin, hepsinin TL ile olması, oyuncu gider ve faizlerimizin döviz üzerinden olması hepimizi çok zor bir sürece sokuyor ama iyi niyetle, azimle, kapasiteli insanlar olarak bunları çözme gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fikret Orman, Türk futbolunda yapılması gereken çok iş olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunlar bir toplantı ile dile getirilecek şeyler değil, bugün sadece bir başlangıcını yaptık. Bundan sonra da hem TFF hem de Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla beraber birçok konuya el atmamız gerekiyor ve mutabık kaldık. Nihat Başkanımız hem Fenerbahçe'de aldığı görevler hem uzun süreli tecrübesi hem de TFF'de son dönemde yaptığı başkan vekilliğinden dolayı iki tarafa da çok yakın bir isim. Yönetim kurulu üyeleri de öyle hepsi arkadaşlarımız, mesele bunları çözmek. Dile getirmek çok kolay. Bizim işimiz bunları çözmek, yapıcı olarak işimiz bu. Yeni komisyonlar kurulacak, hızlıca çalışmaya başlayacağız."