TFF Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve 4 Süper Lig kulübünü PFDK’ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 5. haftasında yaşanan olayların ardından 7 kulüp ve 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Açıklamaya göre Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray, Konyaspor ve Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya gönderildi. Kasımpaşa, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ise “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle sevk edildi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ayrıca “saha olayları” sebebiyle disipline gönderilirken, Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü ile Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu “kural dışı hareket” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Disiplin raporunda ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Oğuzhan Efe Yılmaz, Başakşehir FK idarecisi Mesut Altan, Galatasaray Kulübü idarecisi Mustafa Önder, Galatasaray görevlisi Utku Yurtbil ve Kayserispor idarecisi Kemal Onur Köroğlu “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle tedbirsiz olarak kurul gündemine alındı.

Kocaelisporlu futbolcu Can Keleş “sportmenliğe aykırı hareket” sebebiyle, Trabzonspor Antrenörü Salih Tekke ise “talimatlara aykırı hareket” ve “hakaret” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi.