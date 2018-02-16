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TFF'den Muhammet Yürükuslu mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden Muhammet Yürükuslu için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin mesajında, "Atiker Konyaspor'un yanı sıra Altınordu, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve Konya Anadolu Selçukspor takımlarında forma giyen futbolcu Muhammet Yürükuslu'nun vefat ettiğini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı

TFF'den Muhammet Yürükuslu mesajı

Futbolcu Muhammet Yürükuslu hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yürükuslu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Atiker Konyaspor'un yanı sıra Altınordu, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve Konya Anadolu Selçukspor takımlarında forma giyen futbolcu Muhammet Yürükuslu'nun vefat ettiğini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Muhammet Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #TFF #Muhammet Yürükuslu #atiker konyaspor #altınordu #sakaryaspor #Diyarbekirspor #Konya Anadolu Selçukspor
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