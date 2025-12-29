TFF düğmeye bastı: 428 kişi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen geniş çaplı bahis soruşturmasında yüzlerce hakem ve gözlemci tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol camiasını sarsan bir karara imza atarak, bünyesindeki yüzlerce görevli hakkında işlem başlattı.

Yürütülen bahis soruşturması neticesinde, kurallara aykırı şekilde bahis oynadığı tespit edilen toplam 428 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilenler arasında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemci bulunuyor.

Federasyon, söz konusu kişilerin 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak kurula sevk edildiğini duyurdu. TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir"

