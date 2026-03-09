TFF duyurdu: 1. Lig’de yarının hakemleri belli oldu! İşte görev alacak isimler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak üç karşılaşmayı yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bu kapsamda yarınki maçlarda görev alacak hakem kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.

Kurulun yaptığı açıklamaya doğrultusunda, ligde yarın oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde belirlendi:

13.30 | İmaj Altapı Vanspor - Adana Demirspor: Melih Aldemir

16.00 | Serikspor - Atko Grup Pendikspor: Raşit Yorgancılar

20.00 | Manisa FK - SMS Grup Sarıyer: Abdullah Buğra Taşkınsoy

