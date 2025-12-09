TFF duyurdu: Türkiye–Romanya play-off maçı Beşiktaş Park’ta

TFF, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın 26 Mart 2026’da İstanbul Beşiktaş Park’ta yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşmanın İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak.

TFF açıklamasında, A Milli Takım’ın Beşiktaş Park’ın inşa edildiği alan olan eski İnönü Stadyumu’nda uzun yıllara yayılan maç geçmişine de değinildi. Ay-yıldızlı ekip, İnönü Stadyumu’nda toplam 67 karşılaşmaya çıkmış; bu maçların 29’unu kazanmış, 22’sinde sahadan mağlup ayrılmış, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Milli takım, Romanya karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş Park’ta dördüncü kez sahaya çıkmış olacak. A Milli Takım, eski statta ilk maçını 30 Mayıs 1948’de Avusturya’ya karşı oynamış ve mücadeleyi 1-0 kaybetmiş; son sınavını ise 3 Mart 2010’da Honduras’ı 2-0 mağlup ederek vermişti.

