TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!
Sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var! İşte ilk görüntü
Sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var! İşte ilk görüntü
Hükümetten erken seçim açıklaması
Hükümetten erken seçim açıklaması
Şenol Güneş taburcu edildi
Şenol Güneş taburcu edildi

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!

Son dakika haberine göre TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için çarşamba günü toplanacağını açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, dün Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadele, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!

Son dakika haberine göre TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için çarşamba günü toplanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #TFF #fenerbahçe #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.