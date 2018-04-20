Son dakika haberine göre TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için çarşamba günü toplanacağını açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, dün Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadele, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı

Son dakika haberine göre TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için çarşamba günü toplanacağını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak.



Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak."



ulusal.com.tr