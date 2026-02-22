TFF Galatasaray’a tek cümleyle cevap verdi: Futbol ayak oyunu değil, bir spordur

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 50. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey’in şutundan seken topu tamamlayan Leroy Sane ile 1-0 öne geçti.

Hakem Atilla Karaoğlan ilk anda golü geçerli saydı. Ancak kısa süre sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti. Yapılan incelemenin ardından Sacha Boey’in ofsaytta kaldığına hükmedildi ve gol iptal edildi. Skor yeniden 0-0’a döndü.

GALATASARAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray, golün iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, “Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Maç sonrası kulübün resmi internet sitesinden de sert bir bildiri yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“T. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz.

Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.”

TFF’DEN YANIT GELDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Federasyonun açıklamasında, “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur.” ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından Süper Lig’de hakem ve VAR uygulamaları yeniden tartışma konusu oldu.