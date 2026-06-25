TFF gizlice FIFA'ya başvurdu! Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı tekrar mı ediliyor?

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ve yurt içi kaynakların paylaştığı bilgilere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kamuoyuna duyurmadan federal avukatlar eşliğinde maçın tekrar oynanması talebiyle FIFA'ya resmi başvuruda bulundu. Ancak FIFA, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ısrarıyla yapılan bu başvuruyu kesin bir dille geri çevirdi.

TFF MAÇIN NEDEN TEKRAR EDİLMESİNİ İSTEDİ?

Mücadelenin 45. dakikasında iki takım oyuncuları arasında saha içinde sert bir arbede yaşandı. Bu kaos esnasında maçın El Salvadorlu hakemi Ivan Barton'un kolundaki resmi iletişim/zaman tutma saati yere düştü. Paraguay'ın maçtaki tek golünü atan ve o sırada zaten sarı kartı bulunan orta saha oyuncusu Matias Galarza, yerdeki saati alarak kendi bileğine taktı.

TFF hukukçuları; Galarza'nın hakemin otoritesini sarsan bu hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini, hakem Barton'un ise düşen saatini aramaya odaklanıp dikkati dağıldığı için maçı sağlıklı bir şekilde yönetemediğini savundu. Federasyon, bu durumun "maçın düzenini ve gidişatını doğrudan etkileyen bir kural hatası/zafiyet" olduğunu belirterek maçın yeniden oynatılmasını talep etti.

FIFA'DAN OLUMSUZ YANIT: "HAKEMİN İKİNCİ SAATİ VARDI"

TFF'nin "Yüzde 1 bile ihtimal olsa hakkımızı arayalım" diyerek yaptığı gizli başvuruyu değerlendiren FIFA, kararını net bir gerekçeyle federasyona iletti. Yapılan açıklamada olayın sıra dışı ve istisnai doğası kabul edilse de oyunun gidişatını etkileyecek bir hakem zafiyeti oluşmadığı vurgulandı.

FIFA'nın ret kararındaki en önemli detay ise "yedek sistem" oldu: Hakem Ivan Barton'un kolunda zamanı ve maç verilerini senkronize eden ikinci bir zaman tutma sisteminin (yedek saat) aktif olduğu, bu nedenle ilk saatin düşmesinin maça hukuki bir zarar vermediği belirtildi.

SIRADA ABD MAÇI VAR

Paraguay yenilgisiyle gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybeden ve FIFA'dan gelen ret kararıyla masadaki umutları da tükenen A Milli Futbol Takımı, prestij mücadelesine odaklandı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşması olan ABD maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.