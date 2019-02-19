Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili: Mustafa Çulcu

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu

Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen

Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu

3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır

7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak