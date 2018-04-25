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TFF, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını duyurdu: "Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek."

TFF, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını duyurdu: "Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek."

 

Etiketler; #TFF #fenerbahçe #beşiktaş #kupa
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