TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını duyurdu: "Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek."

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını duyurdu: "Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek."



