TFF son noktayı koydu! Süper Lig'de yeni sezon yabancı kuralı değişiyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla, Trendyol Süper Lig takımlarının yeni sezondaki kadro mühendisliklerini ilgilendiren belirsizlik ortadan kalktı. Spor medyasında bir süredir kuralın esnetileceği veya değiştirileceği yönünde fikir alışverişleri yapılıyordu.

Yeni futbol döneminde takımlar, sahaya çıkacakları ve tescil ettirecekleri oyuncu gruplarında 10+4 yabancı kuralına tabi olmaya devam edecek. Bu doğrultuda kulüplerin kadro planlamalarını mevcut sisteme göre yapmaları gerekecek. Yaş kriteri ve kadro derinliği konularında daha önce belirlenen standartlar yeni sezonda da geçerliliğini koruyacak. Geçtiğimiz sezon başında temelleri atılan uygulamanın sahaya yansıması kesintisiz olarak sürecek.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi’nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri’ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır"