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TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ağaoğlu hakkında 11 Aralık'ta verdiği kararın incelendiği belirtilerek, "Yapılan müzakere neticesinde, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. 

Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in yaptığı itirazın reddedildiği ve Brezilya asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa'ya verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliği ile onandığı belirtildi. 

Kurul, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un oyuncusu Hamidou Traore'nin de 3 maç men cezasını onadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ahmet Ağaoğlu #tf
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