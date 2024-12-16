TFF Tahkim Kurulu’ndan Dursun Özbek kararı: Ceza onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF Tahkim Kurulu’ndan Dursun Özbek kararı: Ceza onandı
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TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Özbek’e sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki açıklamaları nedeniyle verilen cezaların, itiraz sonrası yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucunda, Özbek’e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasının değiştirilmeksizin onandığı belirtildi.

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