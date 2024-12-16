TFF Tahkim Kurulu’ndan Dursun Özbek kararı: Ceza onandı

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Özbek’e sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki açıklamaları nedeniyle verilen cezaların, itiraz sonrası yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucunda, Özbek’e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasının değiştirilmeksizin onandığı belirtildi.