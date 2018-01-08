Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında görev yapan gözlemcilerin katıldığı Üst Klasman Gözlemcileri Kış Semineri, İstanbul'da başladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında görev yapan gözlemcilerin katıldığı Üst Klasman Gözlemcileri Kış Semineri, İstanbul'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerin açılışında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK Kış Semineri'nde hakemlere verilen talimatları ve işlenen eğitimleri gözlemcilere aktardı.



MHK'nin eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin uygulamalarla ilgili son gelişmeleri gözlemcilere anlattı.



Seminerde yarın UEFA Gözlemcilerden Sorumlu Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg, gözlemci raporunda yapılan değişiklikler ve yeni değerlendirmeler konusunda eğitim verecek.