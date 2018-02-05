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TFF ve Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sarıoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenildiği aktarılarak, "Merhum Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün yayımladığı başsağlığı mesajında ise, "Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Kulübüne başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu #mesaj #Mehmet Tahir Sarıoğlu #galatasaray kulübü #Galatasaray
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