TFF yeni sezon tarihlerini duyurdu! Süper Lig ne zaman başlıyor?

1. LİG'DE MESAİ ERKEN BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig'de karşılaşmalar 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde start alacak. Ekipler, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026'da oynanacak müsabakalar sonrasında ilk yarıyı bitirecek. İkinci yarısı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027'de başlayacak olan normal sezon, 8 Mayıs 2027 tarihinde noktalanacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi günlerinde oynanacak.