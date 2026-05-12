TFF yeni sezon tarihlerini duyurdu! Süper Lig ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ile Nesine 2. ve 3. Lig'in 2026-2027 sezonu takvimini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.
Takımlar, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarının ardından devre arasına girecek.
Ligde ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta maçlarıyla açılacak.
Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak maçlarla sona erecek.
1. LİG'DE MESAİ ERKEN BAŞLAYACAK
Trendyol 1. Lig'de karşılaşmalar 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde start alacak. Ekipler, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026'da oynanacak müsabakalar sonrasında ilk yarıyı bitirecek. İkinci yarısı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027'de başlayacak olan normal sezon, 8 Mayıs 2027 tarihinde noktalanacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi günlerinde oynanacak.
ALT LİGLERDE FİKSTÜR BELLİ OLDU!
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde bitecek ve ikinci yarı 16 Ocak 2027'de başlayacak. İki ligin normal sezon maratonu 24 Nisan 2027'de tamamlanacak.
Alt liglerdeki hafta içi mesaisi de planlandı. Buna göre Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Nesine 3. Lig'de ise takımlar 11, 22 ve 28. hafta maçlarında hafta içi sahaya çıkacak.
PLAY-OFF TARİHLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Federasyonun planlamasında yükselme maçları için ek bir bilgilendirme yapıldı. Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de normal sezonun ardından oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi.