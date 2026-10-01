TFF'de bahis soruşturması depremi: Ural Aküzüm'ün ardından 3 yedek üye daha istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi federasyonda istifa depremi yarattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TFF'de bahis soruşturması depremi: Ural Aküzüm'ün ardından 3 yedek üye daha istifa etti!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi federasyonda istifa depremi yarattı. İlk istifanın ardından art arda gelen ayrılıklarla birlikte TFF'deki istifa sayısı 4'e yükseldi.

İSTİFALAR NASIL GELİŞTİ?

Ural Aküzüm'ün İstifası: Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm, yaşanan gelişmelerin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aküzüm'ün ardından TFF Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerini bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazım Şengöçgel, "Gördüğüm lüzum üzerine, 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ifa etmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Ydk. Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullandı.

Seyman Gençtürk de Görevi Bıraktı: Yönetim kurulu yedek üyeleri arasında ilk sırada bulunan Seyman Gençtürk de istifa dilekçesini TFF'nin Riva'daki merkezine gönderdi.

Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapan 448 yönetici hakkında başlatılan disiplin sürecinin ardından federasyonda yaşanan bu toplu istifalar spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

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