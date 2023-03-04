TFF'den “Ayrıcalık” iddiasına yalanlama

Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Öte yandan, UEFA, Konyaspor'un da içinde bulunduğu 11 Avrupa kulübüne ceza kesti.

Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu:

- Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Öte yandan UEFA, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 Avrupa kulübüne ceza verdi.

Yapılan açıklamada, kulüplerin aynı durumu tekrarlamaları halinde Avrupa kupalarından men edilecekleri belirtildi.

# TFF

Benzer Videolar

Milli atlet depremzedeler için koştu Milli atlet depremzedeler için koştu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu istifa etti Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu istifa etti
"Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor" "Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor"
Kadın millilerden "Omuz Omuza" çağrısı Kadın millilerden "Omuz Omuza" çağrısı
Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı
Türk sporunun acı günü: Ziya Şengül hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ziya Şengül hayatını kaybetti
Taha Akgül'den altın madalya Taha Akgül'den altın madalya
Futbol dünyası toplanıyor Futbol dünyası toplanıyor
Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu
Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı
"Men edilebilirdik" | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ulusal Kanal'a konuştu "Men edilebilirdik" | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ulusal Kanal'a konuştu
Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması
Çok Okunanlar
1 Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman?
2 Kahramanmaraş'ta görenleri hayrete düşüren görüntü
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 MART 2023)
4 Depremlerle ilgili yalanlar ve gerçekler
5 Neslihan Seven kimdir?