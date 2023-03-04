TFF'den “Ayrıcalık” iddiasına yalanlama
Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Öte yandan, UEFA, Konyaspor'un da içinde bulunduğu 11 Avrupa kulübüne ceza kesti.
Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu:
- Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Öte yandan UEFA, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 Avrupa kulübüne ceza verdi.
Yapılan açıklamada, kulüplerin aynı durumu tekrarlamaları halinde Avrupa kupalarından men edilecekleri belirtildi.
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