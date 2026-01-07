TFF'den bahis soruşturması: 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen geniş çaplı bahis incelemelerinde 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Federasyon bünyesinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında, profesyonel liglerde "teknik sorumlu" sıfatıyla görev yapan isimler mercek altına alındı.

108 TEKNİK DİREKTÖR KURULA SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde, bahis oynadığı tespit edilen antrenör ve teknik direktörlere yönelik yasal prosedür işletildi. Soruşturma dahilinde toplam 108 ismin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

İşte PFDK'ya sevk edilen isimler:

TFF'den bahis soruşturması: 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi - Resim : 1

TFF'den bahis soruşturması: 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi - Resim : 2

TFF'den bahis soruşturması: 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi - Resim : 3

TFF pfdk
