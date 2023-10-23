TFF'den Erden Timur'a Cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Raaportörü Ertuğrul Aslan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerine cevap verdi.

TFF'den Erden Timur'a Cevap!
TFF'den Erden Timur'a Cevap!
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Arslan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerine cevap verdi.

TFF'den Erden Timur'a Cevap!

Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye konuşan Ertuğrul Arslan, "Şu anda Koç Holding'de çalışıyor musunuz?" sorusuna, "2020 yılından beri temsilci olarak başladım. 2018 ve 2019'da Galatasaray'ın birçok maçına gittim. Her stada gidiyorum. Emekli olduktan sonra 2010'da zamanımız da müsait, daha sıkı Riva'ya gidip gelmeye başladık. Kurullarda huzur hakkı gibi bir para veriyorlar bize. Bu paranın bir karşılığı olsun diye biz de gidiyoruz maçlara. Denetlemeye çalışıyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Böyle şeyler çıkıyor ortaya." dedi.

TFF'den Erden Timur'a Cevap! - Resim : 1

"Galatasaray tribünlerinin haksız şekilde ceza almasını sağladınız mı?" sorusuna ise Arslan, "Şimdi blok kapatmadan, Trabzonspor maçından bahsediyor ya... Çağırsınlar oraya gelen temsilcileri desinler 'Bu adam size herhangi bir telkinde bulundu mu?' Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz öyle bir şeylere girersek, adam üç gün sonra seni şikayet eder. Saçma sapan şeyler. Koç Holding'de çalışıyormuşuz, hatta halen çalışıyormuşuz." cevabını verdi.

Erden Timur Ne Demişti?

Erden Timur, katıldığı canı yayında, "PFDK geçen sezon bize blok kapatma cezası olarak en az 43 blok kapattı. Fenerbahçe'ye verilen ceza en yüksek 11 blok idi. TFF Temsilciler Kurulu'nda olan kişi Ertuğrul Aslan, Koç Holding çalışanı. Bunun incelenmesini istiyoruz. Biz nasıl ki hiçbir kurul üyesiyle görüşemezsek, bu da olamaz. Bu kişinin geldiği her maçta biz ceza alıyoruz." sözlerini kullanmıştı.

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# TFF # Erden Timur Galatasaray
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