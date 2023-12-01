TFF'den Play-Off Açıklaması! Yayın İhalesi Hakkında Son Gelişmeler

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), yeni dönem yayın ihalesi ve play-off sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'den Play-Off Açıklaması! Yayın İhalesi Hakkında Son Gelişmeler
TFF'den Play-Off Açıklaması! Yayın İhalesi Hakkında Son Gelişmeler

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

Beşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça! Siyah-Beyazlılar Evinde Farklı KaybettiBeşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça! Siyah-Beyazlılar Evinde Farklı KaybettiSpor
# TFF
Çok Okunanlar
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Fenerbahçe Gruptan Çıkma Şansını Son Maça Bıraktı!
Fenerbahçe Gruptan Çıkma Şansını Son Maça Bıraktı!
TFF'den Play-Off Açıklaması!
TFF'den Play-Off Açıklaması!
Öne Çıkanlar #TÜRKİŞ: “CAMBAZ OLSANIZ 11 BİN 400 LİRAYA BİR HAFTA GEÇİNEMEZSİNİZ!” |Ulusal Haber #keşfet #gündem #TÜRKİŞ: “CAMBAZ OLSANIZ 11 BİN 400 LİRAYA BİR HAFTA GEÇİNEMEZSİNİZ!” |Ulusal Haber #keşfet #gündem Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!