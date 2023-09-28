TFF'den play-off kararı

Türkiye Futbol Federasyonu , Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.Böyle bir sitemin bu sezon için uygun olmadığı açıklandı.

TFF'den play-off kararı
TFF'den play-off kararı
Editör: Nihat Çarboğa

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

TFF'den Play-Off Kararı

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

TFF'den play-off kararı - Resim : 1

Gelecek sezonlar için bir format değişikliği olacak ise TFF ve kulüpler birlikte karar verecek.

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