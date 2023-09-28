TFF'den play-off kararı
Türkiye Futbol Federasyonu , Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.Böyle bir sitemin bu sezon için uygun olmadığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.
TFF'den Play-Off Kararı
Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.
Gelecek sezonlar için bir format değişikliği olacak ise TFF ve kulüpler birlikte karar verecek.
# TFF