Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

TFF'den Play-Off Kararı

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

Gelecek sezonlar için bir format değişikliği olacak ise TFF ve kulüpler birlikte karar verecek.