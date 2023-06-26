TFF'den tebrik mesajı Alanyaspor'a

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor'un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den tebrik mesajı Alanyaspor'a
Süleyman Daban Süleyman Daban

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeleri kullandı: 

- Corendon Alanyaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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