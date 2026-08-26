TFF’den Türkiye Kupası’nda yeni düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası'nda sahaya sürebilmesi için geçici bir düzenleme yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF’den Türkiye Kupası’nda yeni düzenleme
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TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadığı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcularla yabancı uyruklu oyuncuların, belirli koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında forma giyebileceği duyuruldu.

SÜPER LİG VE 1. LİG İÇİN AYRI SINIRLAR BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre Trendyol Süper Lig ekipleri, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Trendyol 1. Lig ekipleri için ise bu sayı 8 ile sınırlandı; söz konusu kulüpler sahada aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Yeni düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kulüplerin kadrosunda yer alan ve sözleşmesi halihazırda devam eden futbolcuları kapsayacağı bildirildi.

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