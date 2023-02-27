TFF'den yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

- Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir.

ZİYA ŞENGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede organ yetmezliği sebebiyle dün 79 yaşında hayatını kaybeden Şengül için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Can Gebetaş ile Ruşen Çetin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat ve eski bakanlardan Mehmet Ağar katıldı.

Ziya Şengül'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.