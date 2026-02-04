TFF'ye bildirildi : N'Golo Kante, resmen Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldız N’Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Lisans işlemi, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tamamlandı.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesini federasyona bildirdi.
Lisans işlemleri öncesinde Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye iletti. Bu bildirimin ardından N’Golo Kante’nin lisansı çıkarılarak transfer süreci tamamlandı.