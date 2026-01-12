The Guardian duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcu İçin karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti bu kez İngiltere'nin başkentine taşındı. İngiliz basını basını, Tottenham'ın genç süperstarı için iki Türk devinin transfer savaşına tutuştuğunu duyurdu.

The Guardian'ın manşetine taşıdığı habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham Hotspur'un 20 yaşındaki golcüsü Mathys Tel için karşı karşıya geldi.

Bayern Münih'ten tam 30 milyon Sterlin bonservisle transfer edilen ancak teknik direktör Thomas Frank yönetiminde kulübeye hapsolan genç yıldız, Londra'da mutsuz.

Hayal kırıklığını gizlemeyen Tel, Tottenham yönetimine açıkça "Beni gönderin" diyerek ayrılık talebini iletti.

SÜPER LİG DEVLERİ PUSUDA BEKLİYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralama formülüyle oyuncuyu kadrolarına katmak için resmi girişimlere hazırlanıyor.

Ancak yarışta yalnız değiller; Paris FC'nin yanı sıra İtalya ve İspanya'dan da önemli kulüpler genç forvetin durumunu yakından takip ediyor.

Transferin önündeki en büyük engel ise Tottenham'ın kadro durumu. Brennan Johnson'ı 35 milyon sterlin karşılığında Crystal Palace'a satan Tottenham'ın, hücum hattındaki eksilme nedeniyle Tel'in ayrılmasına isteksiz olduğu tahmin ediliyor.

HEDEF: 2026 DÜNYA KUPASI

Cumartesi günü FA Cup'ta Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik mağlubiyette ilk 11'de sahaya çıkan Tel'in en büyük motivasyonu milli takım forması.

Son dönemde Fransa U-21 takımının kaptanı olarak atanan genç golcü, Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmek adına düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Bu sezon Premier League'de ilk 11'de başladığı beş maçta iki gol, yedek olarak oyuna girdiği dokuz maçta ise bir gol kaydeden Tel, önceki sezonun ikinci yarısını Spurs'te kiralık olarak geçirmiş ve Avrupa Ligi finalinde yedek kulübesinde yer almasına rağmen oyuna girememişti.

Tel'e yakın kaynaklar, oyuncunun kulüpten kalıcı olarak ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret olmadığını ve takımda yer edinmek için çok çalışmaya devam edeceğini aktardı. 

Ancak daha fazla ilk 11 şansı bulmak için Bayern Münih'ten ayrılan Tel'in, kariyerinde ivme kazanmak adına kiralık transferini önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor.

