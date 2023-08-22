Thierry Henry'in yeni görevi belli oldu!

Thierry Henry'in yeni görevi belli oldu. Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. İşte görevi hakkındaki detaylar...

Thierry Henry'in yeni görevi belli oldu!
Thierry Henry'in yeni görevi belli oldu!
Editör: Nihat Çarboğa
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Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.

THİERRY HENRY'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU!

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Thierry Henry'in yeni görevi belli oldu! - Resim : 1


Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls formaları giyen Fransız futbol efsanesi, kulüp düzeyinde 794 maça çıkmış ve 360 gol - 177 asist üretmişti.

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