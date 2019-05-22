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Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da

Borussia Dortmund, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan'ı Borussia Mönchengladbach'tan transfer etti.

Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'taki kontratının bitmesine bir sezon kalan 26 yaşındaki Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Thorgan Hazard'ın bonservis bedeline ilişkin açıklama yapılmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Chelsea'nin, 2012 yazında ağabeyi Eden Hazard gibi bonservisini aldığı Belçikalı milli futbolcu, 2 sezon boyunca ülkesinin Zulte Waregem, 5 sezon boyunca da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde oynadı.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach formasıyla 182 maçta 46 gol kaydetti.
 

Kaynak: AA
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