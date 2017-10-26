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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisinin galibi Fenerbahçe Doğuş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes'i 81-70 yendi.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisinin galibi Fenerbahçe Doğuş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Doğuş,sahasında Anadolu Efes'i 81-70 yendi. 

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, üçüncü maçında 2. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üçüncü karşılaşmasından da sahadan yenik ayrıldı. 

Tempolu başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 11-6 önde tamamladı. Pota altında Dunston ve Stimac'la oldukta etkili olan Anadolu Efes, çeyreğin son dakikasında 15-13 öne geçti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin başında Guduric ve Datome'yle üst üste iki üç sayı isabeti bulan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada 21-20 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda taraflar soyunma odasına 34-34'lük eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte Sloukas ve Vesely'le üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 24. dakika içinde farkı 9'a kadar çıkardı: 47-38. Wanamaker'in basket faulden bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere (52-42) yükselten sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-52 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 5-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 5'e indirdi: 62-57. Fenerbahçe Doğuş, hücumdaki etkili performansıyla rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Obradovic ödülünü aldı 
Sarı-lacivertli takımı geçen sezon Avrupa şampiyon yapan başantrenör Zeljko Obradovic, yılın koçu ödülünü aldı.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülünü Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu takdim etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Obradovic'e sevgi göstelerilerinde bulundu.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanısıra sarı-lacivertli futbolcular Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Josef de Souza da takip etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #thy avrupa ligi #fenerbahçe doğuş
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