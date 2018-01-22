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TOFAŞ, Efe Beşok'u transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Yeşilgiresun Belediyespor'dan Efe Beşok'u sezon sonuna kadar kiraladı

TOFAŞ, Efe Beşok'u transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Yeşilgiresun Belediyespor'un forveti Efe Beşok'u renklerine bağladı.

Mavi-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, 2017-2018 sezonu ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa temsilcisi, Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen forvet Efe Beşok'u kadrosuna kattı.

1997 doğumlu ve 2,05 metre boyundaki oyuncu, TOFAŞ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Efe, oynadığı 8 maçta 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla mücadele etti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #sözleşme #kiralık #basketbol
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