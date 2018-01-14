"(Avustralya Açık elemelerini geçememesi sonrası) Gidip milyonlarımı sayacağım"

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemeleri geçemeyen ev sahibi ülkeden Bernard Tomic, basın mensuplarının "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna, "Gidip milyonlarımı sayacağım." yanıtını verdi.



Erkekler dünya sıralamasının 17. basamağına yükseldiği 2016'dan bu yana 142'nciliğe kadar düşen Tomic, Avustralya Açık tek erkekler elemelerinin 3. turunda dünya 218 numarası İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaştı.



Korttan 1-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup ayrılan Tomic, peş peşe 9 yıldır ana tabloda mücadele ettiği turnuvadan elendi. 25 yaşındaki tenisçi, kortu terk ederken basın mensuplarının "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.



2008'den bu yana sadece katıldığı turnuvalardan 5,3 milyon dolar para ödülü kazanan Tomic, "Gidip milyonlarımı sayacağım. Sizler de benim yaptığımı yapmaya çalışın. 13-14 milyon dolar kazanmaya çalışın. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.



18 yaşındayken Wimbledon'da çeyrek finale çıkmasının ardından geleceğin şampiyonları arasında gösterilen Tomic, geçen yıl da tenis oynamaktan sıkıldığını söylemişti.