Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin, "Bu oyunu yapanlar inşallah en kısa zamanda yakalanır ve bu durum çözülür." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yaptıkları ve meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçında yaşananların bir komplonun ürünü olduğuna inandıklarını söyledi.



Sarı-lacivertli futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Oyuncular arasında kötü bir şey yoktu ama anlamsız bir şekilde kimsenin istemediği olaylar yaşandı. Yaşanan olaylar bizleri çok üzdü. Bu olayı çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü gerçek Fenerbahçe taraftarı asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Saha içinde olanların yine saha içinde kalması gerektiğine inandığını dile getiren Mehmet Topal, "İlk maçta benim de kafama bir taş geldi. Kafam yarıldı ama biz her zaman saha içinde kalmaya gayret gösterdik. Bu konularda en çok canı yanan Fenerbahçe'dir. Bu tür şeylere çok maruz kaldık. Sahaya atılan yabancı maddeleri her zaman gizli bir şekilde hakem hocalarımıza verip, üstünü kapatıp, bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Profesyonelce işimizi yapmaya çalıştık. Bu oyunu yapanlar inşallah en kısa zamanda yakalanır ve bu durum çözülür." diye konuştu.



"Adaletli olunmasını bekliyoruz"

Sarı-lacivertli oyuncu, takım olarak verdikleri büyük emekler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adaletli olunmasını bekliyoruz. Sonucun hükmen 3-0 olacağı söyleniyor. Ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde karar verilmesine neden olacak çok kötü şeyler yaşanmadı. Yabancı maddeler atılması istemediğimiz şeyler ancak bizler de bu olaylara çok maruz kaldık. Eğer bu tip bir durum olacaksa, Türkiye'de hiçbir maç oynanmaz. Her maç ertelenir. Herkesi sağduyulu ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. İnşallah en doğru kararı verirler. Herkesi vicdanlı karar vermeye davet ediyoruz."

Mehmet Topal, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın biraz daha soğukkanlı davranabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.