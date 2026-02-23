Toprak Razgatlıoğlu MotoGP tarihinde yarışacak ilk Türk sporcu olacak!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025 yıllarını zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonu olan MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu unvanını almaya hazırlanıyor.

Milli sporcunun yeni kariyeri, 27 Şubat'ta Tayland'ın Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek Tayland Motosiklet Grand Prix'si ile başlayacak. Razgatlıoğlu, bu sezon Prima Pramac Racing takımı adına Yamaha YZR-M1 motosikletiyle ve memleketi Antalya'nın plaka kodu olan "07" numarasıyla piste çıkacak.

SUPERBİKE'DA REKORLARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

16 Ekim 1996'da Antalya'nın Alanya ilçesinde doğan 29 yaşındaki sporcu, motosiklet serüvenine 7 yaşında "Tek teker Arif" lakaplı babası Arif Razgatlıoğlu ile başladı. 16 yaşında İstanbul Park pist rekorunu kırıp Türkiye şampiyonu olan Razgatlıoğlu, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda birinci sırayı alarak adını uluslararası arenada duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Razgatlıoğlu'nun gelişim sürecini şu sözlerle aktardı: "Toprak bana geldiğinde 14 yaşındaydı, daha öncesi de var. Ondan önce de 3-4 sene uzaktan desteklemiştim, yarışacağı yerleri belirleyip babasıyla beraber oralara göndermiştim. 14 yaşından sonra tamamen yanıma aldım."

Sofuoğlu'nun beş Dünya Supersport şampiyonluğunun ardından Türkiye'ye Superbike'ta ilk şampiyonluğu 2021'de Pata Yamaha takımıyla getiren Toprak, aynı zamanda İngiliz pilot Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisine de son verdi. Yamaha'ya en çok yarış kazandıran pilot unvanını elde ettikten sonra ROKiT BMW Motorrad takımına geçen milli sporcu; 2024'te BMW'ye tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu kazandırdı. 2025 yılında da şampiyonluğa ulaşarak hem kendi 3. dünya şampiyonluğunu ilan etti hem de BMW'ye ikinci pilotlar şampiyonluğunu getirdi. Sporcu, 2022 ve 2023 sezonlarını ise dünya ikincisi olarak tamamlamıştı.

Kariyeri boyunca WSBK'da 258 yarışa çıkan Razgatlıoğlu, 173 kez podyumda yer aldı. 78 birincilik, 61 ikincilik ve 34 üçüncülük elde eden sporcu, 2024 sezonunda üst üste 13 yarış kazanarak bu alanda rekor kırdı.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Tayland'daki ilk MotoGP yarışı öncesi hazırlık sürecini değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, adaptasyonun önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir test süreci geçirdik, çünkü Superbike'tan sonra her şey bambaşka. Superbike ve MotoGP motosikletlerinin aralarında çok fark var. Şimdi hedefim tamamen oraya ayak uydurmak, adapte olmak. İlk etapta özellikle motosikleti sürmeye adapte olmaya çalışıyoruz. Farklı bir stil, o stili kendi açımızdan değiştirmemiz gerekiyor. Rakiplerle mücadeleye daha çok var, 4-5 yarış sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece zamana ihtiyacımız var. Daha sonrasında tabii ki hangi rakiplere daha çok odaklanacağımızı göreceğiz."

Yeni klasmandaki ilk Türk olmanın gururunu yaşadığını belirten şampiyon sporcu, sözlerine şöyle devam etti: "MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmak tabii ki heyecanlandırıyor. Zorlu yarışlar olacak, ancak zorlukların üstesinden illaki bir şekilde geleceğiz. Yarıştan önceki gün test var, bizim için çok önemli. Biraz daha motora alışma sürecimiz olacak. İnşallah daha hızlı bir şekilde adapte olursak güzel yarışlar elde edeceğiz."

ASIL HEDEF 2027 VE YENİ NESLE ÖRNEK OLMAK

MotoGP'de gerçekleşecek regülasyon değişikliklerini işaret eden Razgatlıoğlu, uzun vadeli planlarını şu sözlerle anlattı: "En büyük hedefimiz 2027, çünkü bütün kurallar ve her şey değişiyor, 2027'de her şey daha başka olacak. İlk yıl gerçekten her şeyi öğrenirsek, 2027'de çok daha farklı şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah her şey hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz gibi olur."

Milli sporcu, Türkiye'de motor sporlarının gelişimine katkı sağlama hedefini ise şu cümlelerle noktaladı: "Gerek karakter gerek sporcu kimliğimizle her alanda çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Motor sporları bizim ülkemizde çok bilinen bir spor değil. Bizler başarılı oldukça daha fazla bilinecek, daha fazla sporcu çıkacak. Bu sporun daha fazla sporcuya ihtiyacı var ki ülkemizi daha iyi temsil edelim. İlerleyen dönemlerde çocukların, bizler sayesinde daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum."